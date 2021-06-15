В понедельник президент США Джо Байден заявил о своей решимости занять твердую позицию за два дня до встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным, пообещав провести «красные линии».

Выступая после саммита 30 лидеров НАТО и настаивая на их полной поддержке в встрече с главой Кремля, Байден признал, что в среду в Женеве ему предстоит столкнуться с серьезным противником, передает Reuters.

— Он умен, он крутой, и я обнаружил, что он, как говорится, достойный противник, — сказал Джо Байден,

Президент США заявил, что Китай и Россия пытаются расколоть трансатлантический альянс, и что, хотя он и не стремится к конфликту с Россией, НАТО ответит, если Москва «продолжит свою вредоносную деятельность».

В тех случаях, когда Вашингтон и Москва не согласны, он «прояснит, в чем заключаются красные линии», — сказал Джо Байден.

Одной из них был «суверенитет и территориальная целостность Украины».

Джо Байден пообещал, что, столкнувшись с «агрессивными действиями» со стороны России, «мы собираемся дать Украине возможность поддерживать свою физическую безопасность».

Он также пообещал поддержать Украину в ее конфликте с Москвой, хотя и уклонился от обязательств относительно того, сможет ли Киев однажды присоединиться к НАТО.

Напомним, президент США Джо Байден также пообещал, что во время встречи с президентом России Владимиром Путиным будет с ним «очень прямолинейным».