Главная причина, по которой Украине пока не предоставляют План действий по членству в НАТО — это нежелание некоторых стран давать такой сигнал России.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы Свобода слова на ICTV, пишет НВ.

— Мы должны честно сказать, что главное препятствие к предоставлению Украине ПДЧ именно сейчас — это нежелание отправлять такой сигнал РФ, и стратегия заключается в том, чтобы работать с теми скептиками, странами, которые еще имеют какие-то обеспокоенности, но параллельно продолжать путь трансформации Украины в интересах украинского народа, — сказал Дмитрий Кулеба.

Вместе с тем он отметил, что не знает ни одной страны Центральной Европы или Балкан, которая бы двигалась к членству в НАТО и Россия бы не говорила о «красных линиях» из-за этого.

— Меньше с тем балтийские страны вступили. Эстония — государство-член НАТО теперь имеет прямую границу с РФ. Поэтому все эти российские страшилки о красных линиях, что они не допустят, не позволят — это все путь, который нужно спокойно и взвешено пройти, — отметил Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба добавил, что путь к ПДЧ для Украины — это путь реформ и страна уже сделала достаточное количество реформ.

— Безусловно, мы очень привыкли в нашем прекрасном государстве постоянно обвинять себя во всем и говорить, что «все плохо, потому что нет реформ». На самом деле, мы должны откровенно говорить с украинским народом о том, что путь между получением ПДЧ и членством — это тоже путь реформ. И для того, чтобы получить ПДЧ, мы уже сделали достаточное количество реформ, и отрицать это было бы циничным лицемерием. Годы может длиться процесс между получением ПДЧ и приобретением членства, и там еще можно сделать много реформ, — добавил Дмитрий Кулеба.

Напомним, президент Владимир Зеленский в день саммита НАТО отметил, что Украина сделала все для получения Плана действий по членству (ПДЧ) в альянсе. Теперь настало время конкретных решений от НАТО.