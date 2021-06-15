Парламентарий Василий Вираюстюк принес присягу народного депутата в Верховной Раде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

Василий Вирастюк победил на довыборах в Верховную раду на 87-м округе в Ивано-Франковской области.

Решение о регистрации Вирастюка народным депутатом поддержали 16 из 17 членов Центризбиркома.

Впервые Вирастюк был признан победителем еще в апреле 2021 года, но протокол Центризбиркома отменил Верховный суд. Суд признал действия ЦИК противоправными.

Напомним, Верховный Суд отменил протокол Центральной избирательной комиссии от 19 мая о признании победителем промежуточных выборов народных депутатов в 87 округе «слуги народа» Василия Вирастюка. В июне Большая палата Верховного суда признала Вирастюка победителем выборов.