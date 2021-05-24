Верховный Суд отменил протокол Центральной избирательной комиссии от 19 мая о признании победителем промежуточных выборов народных депутатов в 87 округе «слуги народа» Василия Вирастюка.

Гражданская сеть «Опора».

Соответствующее решение по иску кандидата Александра Шевченко кв ЦИК было принято 23 мая.

Кроме того, указанным решением суд отменил пункты 1 и 2 постановления ЦИК от 19 мая, которым признано недействительным голосование на 6 проблемных участках, где при пересчете бюллетеней обнаружено меньше голосов за Александра Шевченко, чем в первичных протоколах участковых избирательных комиссий.

Суд обязал ЦИК установить результаты выборов в одномандатном избирательном округе №87 с учетом решения суда.

Отмечается, что ЦИК или кандидат Вирастюк могут обжаловать это решение в Большой Палате Верховного Суда, решение которой будет окончательным.

Напомним, окружная избирательная комиссия на 87 округе в Ивано-Франковской области приняла уточненный протокол довыборов в Верховную Раду, согласно документу побеждает Василий Вирастюк от «Слуги Народа».

Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным протокол окружной избирательной комиссии об установлении итогов голосования на повторных промежуточных выборах народного депутата в округе № 87, которые прошли 28 марта.

Потом Большая палата Верховного суда Украины пересмотрела победу Василия Вирастюка в округе № 87 на довыборах в Верховную Раду.

Напомним, ранее кандидат в народные депутаты от партии «За майбутнє» по округу № 87 на Прикарпатье Александр Шевченко заявил о фальсификациях во время подсчета голосов.

19 мая ЦВК составила новый протокол по результатам выборов в округе №87, признав победителем кандидата от «Слуги народа» Василия Вирастюка.