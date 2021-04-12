Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным протокол окружной избирательной комиссии об установлении итогов голосования на повторных промежуточных выборах народного депутата в округе № 87, которые прошли 28 марта.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил кандидат в народные депутаты Александр Шевченко.

«Решением Ивано-Франковского окружного административного суда был признан противоправным протокол ОИК об установлении итогов голосования на 87-м избирательном округе. Фактически ОИК нивелирована часть голосов избирателей на некоторых участках и не включила их голоса в общий протокол. Собственно, именно эти участки мы отстояли в судах и по ним есть соответствующие решения Фемиды. Теперь дело за ЦИК. Именно она вправе отменить прокол, учитывая решение суда», — написал он.

Ранее суд признал решение ОИК № 87 о пересчете голосов на 2 из 8 избирательных участках безосновательным.