Ивано-Франковский областной совет обратился к руководству государства и Центральной избирательной комиссии с требованием признать недействительными выборы на 87 округе, где победил кандидат от «Слуги народа» Василий Вирастюк.

Об этом сообщает пресс-служба облсовета.

Депутаты просят отреагировать на нарушения президента Владимира Зеленского, председателя ВРУ Дмитрия Разумкова, министра внутренних дел Арсена Авакова, председателя СБУ Ивана Баканова, генерального прокурора Ирину Венедиктову, и.о. директора ГБР Алексея Сухачова и Центральную избирательную комиссию.

Содержание обращения заключается в том, что во время проведения и установления результатов выборов в округе были зафиксированы нарушения.

Именно поэтому облсовет призывает руководство государства «выполнить должным образом конституционные обязанности и собственные обещания, обеспечив верховенство права, соблюдение прав и свобод избирателей».

Кроме того, депутаты требуют объективного расследования фактов нарушения во время избирательного процесса и дать надлежащую правовую оценку действиям спецподразделения СБУ, который располагался в помещении ОИК.

Среди требований облсовета также расследования фактов незаконного проникновения в помещение ОИК и привлечения к ответственности лиц, похитивших избирательную документацию.

Также депутаты просят проверить на наличие признаков уголовного преступления в действиях нардепов, которые находились в помещении ОИК. Решение об обращении поддержали 55 избранников.