Украина уже готова к новому уровню сотрудничества, который будет предусматривать более быструю интеграцию страны в архитектуру безопасности НАТО.

Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран, комментируя итоговое коммюнике саммита Альянса, передает Интерфакс-Украина.

— Рассчитываем на понимание со стороны партнеров, что предоставление в ближайшей перспективе Плана действий относительно членства стало бы гарантией необратимости движения Украины к своей стратегической цели, закрепленной в Основном законе государства - европейской и евроатлантической интеграции, — сказал Андрей Таран.

Министр обороны подчеркнул, что приветствует заявление лидеров Альянса, которым подтверждается решение, принятое в 2008 году на Бухарестском саммите НАТО о том, что Украина станет членом Альянса.

Напомним, главы государств и правительств НАТО рассмотрели повестку дня развития «НАТО 2030» и согласовали восемь ключевых направлений деятельности в рамках этой инициативы.