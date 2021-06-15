Белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую исключили из базы данных межгосударственного розыска. Решение принято по инициативе Беларуси.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел России, пишет РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что ее объявляли в розыск на территории России по инициативе Беларуси, но с 25 мая этого года ее нет в базе данных разыскиваемых лиц. В МВД объяснили, что межгосударственный розыск оппозиционерки прекратился тоже на основании решений Минска.

Известно, что Тихановская проживает в Литве и посещает другие европейские страны.

Отметим, межгосударственный розыск объявляется только на территории стран-участниц СНГ, если есть основания полагать, что разыскиваемый выехал в другое государство этого содружества или есть данные о наличии родственных и иных связей на территории одной или нескольких стран СНГ.

Это не то же самое, что и международный розыск, поскольку последний глобальный и в нем задействован Интерпол.

Ранее Светлана Тихановская, выступая по видеосвязи перед Комитетом по иностранным делам Сената, призвала США расширить санкции против Беларуси, в частности включив в санкционный список такие предприятия, как «Беларуськалий»и Мозырский нефтеперерабатывающий завод.