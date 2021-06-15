Белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую исключили из базы данных межгосударственного розыска. Решение принято по инициативе Беларуси.
Об этом сообщило Министерство внутренних дел России, пишет РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
Сообщается, что ее объявляли в розыск на территории России по инициативе Беларуси, но с 25 мая этого года ее нет в базе данных разыскиваемых лиц. В МВД объяснили, что межгосударственный розыск оппозиционерки прекратился тоже на основании решений Минска.
Известно, что Тихановская проживает в Литве и посещает другие европейские страны.
Отметим, межгосударственный розыск объявляется только на территории стран-участниц СНГ, если есть основания полагать, что разыскиваемый выехал в другое государство этого содружества или есть данные о наличии родственных и иных связей на территории одной или нескольких стран СНГ.
Это не то же самое, что и международный розыск, поскольку последний глобальный и в нем задействован Интерпол.
Ранее Светлана Тихановская, выступая по видеосвязи перед Комитетом по иностранным делам Сената, призвала США расширить санкции против Беларуси, в частности включив в санкционный список такие предприятия, как «Беларуськалий»и Мозырский нефтеперерабатывающий завод.
Белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую исключили из базы данных межгосударственного розыска. Решение принято по инициативе Беларуси.
Об этом сообщило Министерство внутренних дел России, пишет РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
Сообщается, что ее объявляли в розыск на территории России по инициативе Беларуси, но с 25 мая этого года ее нет в базе данных разыскиваемых лиц. В МВД объяснили, что межгосударственный розыск оппозиционерки прекратился тоже на основании решений Минска.
Известно, что Тихановская проживает в Литве и посещает другие европейские страны.
Отметим, межгосударственный розыск объявляется только на территории стран-участниц СНГ, если есть основания полагать, что разыскиваемый выехал в другое государство этого содружества или есть данные о наличии родственных и иных связей на территории одной или нескольких стран СНГ.
Это не то же самое, что и международный розыск, поскольку последний глобальный и в нем задействован Интерпол.
Ранее Светлана Тихановская, выступая по видеосвязи перед Комитетом по иностранным делам Сената, призвала США расширить санкции против Беларуси, в частности включив в санкционный список такие предприятия, как «Беларуськалий»и Мозырский нефтеперерабатывающий завод.