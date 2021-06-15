Первый день работы в парламенте для нардепа Василия Вирастюка — достаточно необычный.

Об этом он рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

— Ни для кого не секрет, что я в новой для себя сфере, поэтому нужно понять, что, как работает. Какие кнопки нажимать, это мне объяснили мои коллеги. Что касается выкриков («Ганьба!» во время присяги Вирастюка, — прим.) наших коллег в сессионном зале. Да, они были. Но я думал, что будет намного громче. Почему? Во всяком случае, я так настраивался. А они как-то очень быстро успокоились. Знаете, я привык к громким выкрикам в спорте. Они меня только куражат, — рассказал Василий Вирастюк и добавил, что народные депутаты не подходили к нему для того, чтобы лично высказать свое недовольство.

Вместе с тем, они, по словам нардепа, сделали достаточно много селфи с ним. Он признался, что еще не праздновал победу на выборах, так как считает, что именно сегодня была поставлена «финальная точка» в этой победе.

Говоря о своих планах работы в Верховной Раде, парламентарий подчеркнул:

— Все предполагали, что я пойду в комитет по вопросам молодежи и спорта, но все немного не так. Я рассматриваю комитет социальной политики и защиты прав ветеранов. Эта тематика мне знакома. Я уже несколько лет плодотворно и достаточно близко знаком с этой сферой. ... Если говорить о том, какими будут мои первые шаги, то, скорее всего, будет именно ветеранская тематика.

Василий Вирастюк также признался, что пока что не был в парламентском буфете.

— Планировал там побывать, но сейчас стою перед вами на брифинге", — сказал депутат журналистам.

Ранее сообщалось, что парламентарий Василий Вираюстюк принес присягу народного депутата в Верховной Раде. В это время со стороны депутатов из группы «За будущее» были слышны крики «Позор!»