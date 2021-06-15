Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что продолжительность саммита РФ - США в Женеве, как планируется, составит примерно четыре-пять часов с учетом перерывов.

Об этом он заявил журналистам во вторник, 15 июня, сообщает ТАСС.

— Рассчитаны на четыре-пять часов, с перерывами и сменой форматов, — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, сколько по плану отводится времени на встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

При этом Дмитрий Песков не знает, совпадут ли по времени пресс-конференции лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена по итогам саммита двух стран. По его словам, российский лидер встретится со своим пулом сразу по итогам переговоров.

— Я не знаю, будет ли пресс-конференция господина Байдена, но я могу вам официально подтвердить, что пресс-конференция Владимира Путина состоится по итогам встречи, - сказал Дмитрий Песков накануне саммита российско-американского саммита, который состоится завтра, 16 июня, в Женеве.

Ранее сегодня помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал детали запланированной встречи. По его словам, переговоры Путина и Байдена будут состоять из трех частей: узкой и двух расширенных с перерывом на чай-кофе.

Напомним, президент США Джо Байден также пообещал, что во время встречи с президентом России Владимиром Путиным будет с ним «очень прямолинейным».