Армия обороны Израиля развернула систему противоракетной обороны «Железный купол» по всей стране. Повышенные меры безопасности вызваны возможной эскалацией на фоне запланированного марша евреев-ультранационалистов через Старый город в Иерусалиме.

Об этом пишет The Times of Israel.

Сообщается, что этот марш станет первым серьезным испытанием для нового правительства во главе с Нафтали Беннетом из-за угроз насилия со стороны сектора Газа.

— Ситуация в палестинской среде нестабильна, и мы готовы к новой вспышке боевых действий, — заявил начальник штаба Армии обороны Израиля Авив Кохави.

Также сообщается, что армия развернула батареи ракет-перехватчиков «Железный купол»по всей стране и направила подкрепление на Западный берег. Кроме того, полицию привели в состояние повышенной готовности, в Иерусалим направили подкрепление из более 2 000 человек.

Меры были усилены после того, как группировка ХАМАС предупредила о возобновлении насилия, если марш будет проведен.

Напомним, 13 июня Кнессет (парламент Израиля) утвердил новое правительство страны, сформированное лидерами партий «Ямина» Нафтали Беннетта и «Еш Атид» Яира Лапида. В новом Кабмине впервые за 12 лет не будет представителей политсилы Биньямина Нетаньяху. Новым премьером Израиля стал Нафтали Беннет.