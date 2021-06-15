Армия обороны Израиля развернула систему противоракетной обороны «Железный купол» по всей стране. Повышенные меры безопасности вызваны возможной эскалацией на фоне запланированного марша евреев-ультранационалистов через Старый город в Иерусалиме.
Об этом пишет The Times of Israel.
Сообщается, что этот марш станет первым серьезным испытанием для нового правительства во главе с Нафтали Беннетом из-за угроз насилия со стороны сектора Газа.
— Ситуация в палестинской среде нестабильна, и мы готовы к новой вспышке боевых действий, — заявил начальник штаба Армии обороны Израиля Авив Кохави.
Также сообщается, что армия развернула батареи ракет-перехватчиков «Железный купол»по всей стране и направила подкрепление на Западный берег. Кроме того, полицию привели в состояние повышенной готовности, в Иерусалим направили подкрепление из более 2 000 человек.
Меры были усилены после того, как группировка ХАМАС предупредила о возобновлении насилия, если марш будет проведен.
Напомним, 13 июня Кнессет (парламент Израиля) утвердил новое правительство страны, сформированное лидерами партий «Ямина» Нафтали Беннетта и «Еш Атид» Яира Лапида. В новом Кабмине впервые за 12 лет не будет представителей политсилы Биньямина Нетаньяху. Новым премьером Израиля стал Нафтали Беннет.
Армия обороны Израиля развернула систему противоракетной обороны «Железный купол» по всей стране. Повышенные меры безопасности вызваны возможной эскалацией на фоне запланированного марша евреев-ультранационалистов через Старый город в Иерусалиме.
Об этом пишет The Times of Israel.
Сообщается, что этот марш станет первым серьезным испытанием для нового правительства во главе с Нафтали Беннетом из-за угроз насилия со стороны сектора Газа.
— Ситуация в палестинской среде нестабильна, и мы готовы к новой вспышке боевых действий, — заявил начальник штаба Армии обороны Израиля Авив Кохави.
Также сообщается, что армия развернула батареи ракет-перехватчиков «Железный купол»по всей стране и направила подкрепление на Западный берег. Кроме того, полицию привели в состояние повышенной готовности, в Иерусалим направили подкрепление из более 2 000 человек.
Меры были усилены после того, как группировка ХАМАС предупредила о возобновлении насилия, если марш будет проведен.
Напомним, 13 июня Кнессет (парламент Израиля) утвердил новое правительство страны, сформированное лидерами партий «Ямина» Нафтали Беннетта и «Еш Атид» Яира Лапида. В новом Кабмине впервые за 12 лет не будет представителей политсилы Биньямина Нетаньяху. Новым премьером Израиля стал Нафтали Беннет.