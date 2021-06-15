Лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую исключили из базы данных межгосударственного розыска, решение было принято по инициативе Беларуси.

Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на МВД России.

— Решение об объявлении в межгосударственный розыск лица либо его прекращении находится исключительно в компетенции правоохранительных органов государства-участника СНГ, являющегося инициатором розыска, — заявило ведомство.

Там также уточнили, что в данном случае инициатором запроса на розыск являются правоохранительные органы Белоруссии.

Об исключении Светланы Тихановской из базы розыска МВД России стало известно еще 25 мая. Она была внесена в нее 7 октября 2020 года. Как позже объяснили в российском МВД, это было сделано на основании соглашений между министерствами внутренних дел России и Белоруссии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что объявление Светланы Тихановской в розыск было вызвано обязательствами перед белорусскими коллегами.

В апреле текущего года Комитет государственной безопасности (КГБ) Беларуси также внес Тихановскую и других членов координационного совета белорусской оппозиции в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. В отношении ее и ее соратников возбуждены уголовные дела по нескольким статьям, некоторые из них находятся под стражей. Из этого списка Светлану Тихановскую не исключали и не прекращали в отношении нее уголовных дел.

Напомним, Светлана Тихановская, выступая по видеосвязи перед Комитетом по иностранным делам Сената, призвала США расширить санкции против Беларуси, в частности включив в санкционный список такие предприятия, как «Беларуськалий» и Мозырский нефтеперерабатывающий завод.