Реконструкция приемного отделения КНП «Многопрофильная больница Баштанского района» осуществлялась в рамках Программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большое Строительство». Работы на объекте продолжались с октября 2020 года.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.
Параллельно с масштабным обновлением приемного отделения, учреждение здравоохранения получило современное оборудование.
В частности материально-техническая база пополнилась рентген-аппаратом GMM Calypso стоимостью около 5 миллионов гривен, новым томографом стоимостью почти 12 миллионов, УЗИ оборудованием, дефибриллятором, анализаторами крови и мочи.
В общем, условия для приема и лечения пациентов, а также условия труда медиков после проведенной реконструкции значительно улучшились, отметили в ОГА.
Сегодня в Баштанской многопрофильной больнице работают 32 врача, 92 человека среднего медицинского персонала и 59 младшего.
В структуре учреждения здравоохранения функционируют 7 специализированных отделений:
Услугами учреждения здравоохранения пользуются почти 116 тысяч жителей территориальной общины.
Пресс-релиз
Реконструкция приемного отделения КНП «Многопрофильная больница Баштанского района» осуществлялась в рамках Программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большое Строительство». Работы на объекте продолжались с октября 2020 года.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.
Параллельно с масштабным обновлением приемного отделения, учреждение здравоохранения получило современное оборудование.
В частности материально-техническая база пополнилась рентген-аппаратом GMM Calypso стоимостью около 5 миллионов гривен, новым томографом стоимостью почти 12 миллионов, УЗИ оборудованием, дефибриллятором, анализаторами крови и мочи.
В общем, условия для приема и лечения пациентов, а также условия труда медиков после проведенной реконструкции значительно улучшились, отметили в ОГА.
Сегодня в Баштанской многопрофильной больнице работают 32 врача, 92 человека среднего медицинского персонала и 59 младшего.
В структуре учреждения здравоохранения функционируют 7 специализированных отделений:
Услугами учреждения здравоохранения пользуются почти 116 тысяч жителей территориальной общины.
Пресс-релиз