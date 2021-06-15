Реконструкция приемного отделения КНП «Многопрофильная больница Баштанского района» осуществлялась в рамках Программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большое Строительство». Работы на объекте продолжались с октября 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.

Параллельно с масштабным обновлением приемного отделения, учреждение здравоохранения получило современное оборудование.

В частности материально-техническая база пополнилась рентген-аппаратом GMM Calypso стоимостью около 5 миллионов гривен, новым томографом стоимостью почти 12 миллионов, УЗИ оборудованием, дефибриллятором, анализаторами крови и мочи.

В общем, условия для приема и лечения пациентов, а также условия труда медиков после проведенной реконструкции значительно улучшились, отметили в ОГА.

Сегодня в Баштанской многопрофильной больнице работают 32 врача, 92 человека среднего медицинского персонала и 59 младшего.

В структуре учреждения здравоохранения функционируют 7 специализированных отделений:

терапевтическое — 32 кровати;

инфекционное для взрослых — 5 коек, инфекционное для детей — 10 коек;

хирургическое для взрослых — 25 коек;

травматологическое для взрослых;

родильное — 10 коек;

неврологическое — 18 коек;

педиатрическое — 10 коек;

гинекологическое — 12 коек;

Услугами учреждения здравоохранения пользуются почти 116 тысяч жителей территориальной общины.

Пресс-релиз



