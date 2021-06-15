Одна из главных задач городской власти на сегодняшний день — освободить транспортный поток на проспекте Центральном от обилия маршрутных автобусов.

Такое мнение в эфире программы «Диалог» на канале «МАРТ» выразил глава депутатской комиссии Николаевского горсовета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, коммунальной собственности, благоустройства города, промышленности, транспорта, энергосбережения, связи и информационных технологий Дмитрий Иванов.

— Первейшая задача, как я считаю, и моя, и наших депутатов — это освободить проспект Центральный от маршруток, потому что проехать невозможно. Коммунальный транспорт тянется по нему: остановился — тянется, — посетовал Дмитрий Иванов.

Он также считает, что на сегодня город способен обеспечить собственным транспортом 70% перевозок на основных транспортных направлениях. В будущем, по словам Дмитрия Иванова, Николаев только удвоит свои транспортные возможности.

— Я думаю, что на 70% город сможет обеспечить своим коммунальным транспортом перевозки на главных направлениях. Те 50 троллейбусов, которые добавятся сегодня, часть из них с автономных питанием. Они могут 25 км на аккумуляторах пройти. На сегодняшний день на троллейбусных линиях работает 41-43 троллейбуса, а мы покупаем еще 50. Все 50 не будут работать, какие-то будут обслуживаться, будет 45. Это будет в два раза больше троллейбусов. На сегодняшний день у нас есть определенное количество автобусов — в пределах 40 штук. Представьте себе, еще будет 30. Мы в два раза увеличим мощь всего этого. Кроме того, «Николаевэлектротранс» научился ремонтировать троллейбусы-трамваи, — рассказал Дмитрий Иванов.

Напомним, ранее первый вице-мэр Николаева Виталий Луков признал, что город сейчас не способен собственными силами обеспечить горожанам качественные пассажирские перевозки. В этом вопросе городская власть рассчитывает на поддержку частных перевозчиков.