В Германии партия «Союз-90/Зеленые», выступающая за поддержку Киева, падает в рейтинге перед парламентскими выборами в ФРГ, которые запланированы на сентябрь 2021 года.

Данные социологических опросов комментирует газета Bild.

Блок ХДС / ХСС сейчас популярен почти у трети населения ФРГ — 27,5%. По сравнению с аналогичным исследованием, проведенным неделю назад, рейтинг христианских демократов вырос на один процентный пункт. Рейтинг «зеленых», наоборот, упал на тот же один пункт, опустившись ниже отметки 20 процентов — впервые с начала весны этого года. Голоса за них готовы отдать пятая часть немцев — 19,5% избирателей. Несмотря на снижение популярность партия продолжает прочно занимать второе место в рейтинге.

Эксперты в материале Bild связывают снижение рейтинга «зеленых» с тем, что партия долгое время находилась в оппозиции и критиковала правительство Германии, в том числе его внешнюю политику.

Перед выборами в Бундестаг «зеленые» и их кандидат в Бундесканцлер Анналена Бербок попали в ситуацию, когда критику приходится подкреплять весомыми аргументами и представить собственный курс. И с этим у политсилы есть существенные осложнения.

Напомним, немецкая природозащитная организация Deutsche Umwelthilfe попытается через суд остановить строительство газопровода Северный поток-2.