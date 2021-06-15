На Польшу совершили «беспрецедентную» кибератаку. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий созывает закрытое заседание парламента.

Об этом сообщает издание Wiadomosci.

Официальный представитель правительства республики Петр Мюллер заявил, что атака носит широкий характер.

— В последнее время мы стали объектом беспрецедентной кибернетической атаки, направленной на Польшу, на польские учреждения, на отдельных пользователей электронной почты, — отметил Петр Мюллер.

Отметим, ответственный за реализацию Национальной программы вакцинации Михал Дворчик заявил, что подвергся атаке хакеров. Были взломаны электронная почта и страницы в социальных сетях, принадлежащие ему и его супруге.

В заявлении политик предположил, что к атаке имеют отношение российские хакеры, так как информация была опубликована в российской социальной сети Telegram.

Напомним, компания Colonial Pipeline Co. выплатила хакерам с российскими корнями около 5 миллионов долларов. Отказ мошенникам грозил топливным кризисом, который уже начал проявляться на восточном побережье США.