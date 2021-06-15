Департамент ЖКХ горсовета Николаева заказал проект строительства ливневых коллекторов на проспекте Центральном в районе Дормашины.

Об этом во вторник, 15 июня, членам депутатской комиссии по вопросам ЖКХ горсовета Николаева рассказал заместитель директора Департамента ЖКХ Александр Брижатый, передают НикВести.

— Начато проектирование ливневых коллекторов. Проектирование ориентировочно закончится через 3 месяца. Проектирует ООО «Вік Проект», предприятие, которое занималось проектированием дюкера в Варваровку. Не знаю сколько (займет процесс строительства – прим.), не знаем точной суммы, — прокомментировал Александр Брижатый.

При этом он не смог назвать в процентном порядке, сколько всего в городе обследовано ливневок.

Прозвучало, что сейчас полностью проведено обследование ливневок в районе Ингульского моста.

Перед этим член депутатской комиссии Максим Невенчанный возмутился, что не было реакции городских властей на вчерашний «потоп».

— Никакой реакции властей. Ни мэра, ни профильного заместителя, директора Департамента – распорядителя средств, который занимается очисткой. Они рассказывают, что все прекрасно, деньги получены, израсходованы, весной все будет прекрасно. Вышел Береза и рассказывает, что это все виновна древняя река. Понимаете абсурдность? — сказал Максим Невенчанный.

Он призвал к тому, чтобы Департамент ЖКХ за свои средства компенсировал ущерб всем горожанам, чьи авто «утонули» вчера.

— Из-за халатности, — пояснил депутат.

В Николаеве днем 14 июня продолжилась непогода в виде проливного дождя, из-за этого подтопленными оказались несколько улиц, в том числе и в центре города.

Глава администрации Центрального района Александр Береза считает, что район Дормашины постоянно затапливает во время дождей из-за того, что ранее в этом месте проходило русло древней реки.