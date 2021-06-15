Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал городские власти Николаева не допустить открытия в Николаеве супермаркета российской сети «Mere». Секретарь СНБО подчеркнул, что если власти на местах будут давать преференции российскому бизнесу, то к ним «быстро будут применены меры».

Об этом он заявил на пресс-конференции во время форума «Украина 30», пишет Лига.net.

Секретарь СНБО подчеркнул, что если власти на местах будут давать преференции российскому бизнесу, то к ним «быстро будут применены меры». В этом контексте Алексей Данилов упомянул Николаев.

— Как это вообще возможно. Это чисто провокационные вещи. Если не дай бог какая-либо городская власть позволит этим ребятам работать, поверьте, у нас хватит понимания, что это делать невозможно… Если городская власть будет давать преференции российскому бизнесу, если речь идет о Николаеве, то к мэру и депутатам очень быстро будут применены меры, потому что без их разрешения этого сделать нельзя, — заявил Алексей Данилов.

Ранее издание Retailers со ссылкой на директора по развитию «Mere» в Украине Артема Хоменко сообщило о том, что до конца июня 2021 года сеть «Mere» хочет возобновить работу магазина в Николаеве, который был закрыт в 2020 году. Помимо магазина в Николаеве, до конца года планируется открытие 40 магазинов.

Выходом Mere на украинский рынок и развитием сети занимается ООО «Альянстрейдсервис», зарегистрированное 18 июля 2019 года. Бенефициаром компании указано общество с ограниченной ответственностью «НСКТрейд», зарегистрированное в Минске. Конечным бенефициаром указан основатель российской сети дискаунтеров «Светофор» Сергей Шнайдер. Уже несколько лет «Светофор» развивается за пределами России под брендом Mere. Четыре магазина сети работают в Германии. Также Mere открываются в Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Сербии. В планах — Испания, Франция, Греция и Великобритания. По информации Retail Gazette, Mere планирует открыть более 300 магазинов в Великобритании в течение следующих восьми-десяти лет. Своим выходом ритейлер планирует сократить долю Lidl и Aldi на 20–30%. Первые четыре магазина откроются уже в этом году.

Ранее сообщалось, что в Николаеве может появиться еще один McDonald’s.