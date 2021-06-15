Александр Сенкевич, мэр Николаева

Николаевский городской голова Александр Сенкевич прокомментировал заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о необходимости не допустить открытия в Николаеве супермаркета российской сети «Mere».

Как известно, накануне секретарь СНБО Алексей Данилов призвал городские власти Николаева не допустить открытия в Николаеве супермаркета российской сети «Mere». Секретарь СНБО подчеркнул, что если власти на местах будут давать преференции российскому бизнесу, то к ним «быстро будут применены меры».

В комментарии НикВести мэр Николаева Александр Сенкевич отметил, что не понимает, каким образом местная власть в лице городского головы и городского совета может запретить работу магазина.

— Откровенно говоря, я когда прочитал эту новость, был немного удивлен. Насколько я понимаю, наше государство движется в направлении дерегуляции бизнеса и всех экономических отношений в нашей стране. В данном конкретном случае, я не понимаю, где городской голова и депутаты городского совета в процессе, который называется «Открытие магазина». Есть украинское юридическое лицо, есть площади, есть объект недвижимости, зарегистрирован на украинское лицо. Наверное, городской голова вместе со всем городским советом никак не может повлиять на работу данного заведения, ни на его открытие, ни на его контроль, - сказал Александр Сенкевич.

Он отметил, что для этого есть профильные органы государственной исполнительной власти, в частности: ГАСК, прокуратура, налоговая, Госпотребслужба.

— Для этого есть профильные органы, которые имеют государственный уровень: открытие магазина - это ГАСК, контроль работы - прокуратура, налоговая, Госпотребслужба и прочие службы, которые вообще никаким образом не контролируются городской властью. Поэтому, откровенно говоря, наверное, это было просто сказано так… Мне кажется, что секретарь СНБО сказал это, просто быстро отвечая на вопрос журналиста, - сказал мэр Николаева.

При этом, Александр Сенкевич также высказал надежду на то, что органы местного самоуправления все же получат такие полномочия после того, как будет завершен процесс децентрализации.

— Для того, чтобы производить любой запрет или контроль такой деятельности, нужно иметь полномочия. Я очень надеюсь, что в ближайшее время завершится полноценно процесс децентрализации, и мы получим все необходимые инструменты на местном уровне для того, чтобы подобные ситуации решать. С другой стороны, сегодня есть огромное количество правоохранительных органов, которые созданы и могут этим заниматься, не привлекая к этому городскую исполнительную власть, - сказал Александр Сенкевич.

Ранее издание Retailers со ссылкой на директора по развитию «Mere» в Украине Артема Хоменко сообщило о том, что до конца июня 2021 года сеть «Mere» хочет возобновить работу магазина в Николаеве, который был закрыт в 2020 году. Помимо магазина в Николаеве, до конца года планируется открытие 40 магазинов.

Выходом Mere на украинский рынок и развитием сети занимается ООО «Альянстрейдсервис», зарегистрированное 18 июля 2019 года. Бенефициаром компании указано общество с ограниченной ответственностью «НСКТрейд», зарегистрированное в Минске. Конечным бенефициаром указан основатель российской сети дискаунтеров «Светофор» Сергей Шнайдер. Уже несколько лет “Светофор” развивается за пределами России под брендом Mere. Четыре магазина сети работают в Германии. Также Mere открываются в Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Сербии. В планах — Испания, Франция, Греция и Великобритания. По информации Retail Gazette, Mere планирует открыть более 300 магазинов в Великобритании в течение следующих восьми-десяти лет. Своим выходом ритейлер планирует сократить долю Lidl и Aldi на 20–30%. Первые четыре магазина откроются уже в этом году.