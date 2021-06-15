Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба сообщил, что завершает свою работу в должности, но продолжит работать в сфере защиты детей.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

— Друзья, я завершаю свою работу в должности уполномоченного президента Украины по правам ребенка. Спасибо президенту за доверие. Верю, что направление защиты прав детей будет приоритетом государственной политики в Украине. Спасибо всем, кто все это время поддерживал, с кем совместно работали. Покидаю пост, но не оставляю сферу защиты детей и в дальнейшем работать ради них, — написал Дмитрий Кулеба.

Он не сообщил, почему идет с должности.

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Дмитрия Кулебы, а также указ о назначении Дарьи Герасимчук советником — уполномоченным по правам ребенка и детской реабилитации.

Напомним, президент Владимир Зеленский в день саммита НАТО отметил, что Украина сделала все для получения Плана действий по членству (ПДЧ) в альянсе. Теперь настало время конкретных решений от НАТО.