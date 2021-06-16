После подсчета всех голосов на президентских выборах в Перу кандидат от социалистов Педро Кастильо с небольшим отрывом опередил свою консервативную соперницу Кейко Фухимори.

Об этом сообщает Reuters

Кейко Фухимори получила 49,875% голосов, а Кастильо — 50,125%.

Отмечается, что голосование сталкивается с потенциальными юридическими проблемами со стороны Кейко Фухимори — она выдвинула обвинения в мошенничестве с небольшими доказательствами и попыталась аннулировать некоторые голоса.

Кейко Фухимори заявляла, что сторонники Педро Кастильо украли голоса в сельской местности. В то же время, международные наблюдатели заявили, что нет никаких доказательств фальсификации и выборы были честные.

Педро Кастильо — член левой партии «Свободное Перу». Он учитель начальной школы и политический новичок и получил широкую поддержку широких масс за обещания переписать конституцию и перераспределить горнодобывающие богатства.

Последний тур президентских выборов в Перу состоялся 6 июня.

Напомним, Кнессет (парламент Израиля) утвердил новое правительство страны, сформированное лидерами партий «Ямина» Нафтали Беннетта и «Еш Атид» Яира Лапида. В новом Кабмине впервые за 12 лет не будет представителей политсилы Биньямина Нетаньяху. Новым премьером Израиля стал Нафтали Беннет.