Парламент Эстонии на заседании в среду обсудит вопрос о вынесении вотума недоверия премьер-министру Каи Каллас.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на местные СМИ.

Заявление о вынесении недоверия представили депутаты оппозиционной Консервативной народной партии (EKRE) и партии «Родина» (Isamaa).

Лидер консерваторов Март Хельме заявил, что «под руководством Каллас правительство партии Реформ и Центристской партии за несколько месяцев потеряло условия экономического развития и повышения обороноспособности Эстонии, созданные предыдущим Кабинетом министров. Правительство приняло некомпетентные решения в области экономической политики, которые наносят существенный вред эстонским компаниям, развитию сельских районов и национальной безопасности».

У консерваторов 19 мандатов в парламенте, в «Родины» — 12. Для того, чтобы вотум недоверия состоялся, необходимо поддержка как минимум 51 депутата парламента из 101.

Еще одна оппозиционная партия — Социал-демократическая — отказалась поддерживать заявление с обвинениями, содержавшимися в нем, но сказала, что готова поддержать недоверие главе правительства, только с другими обоснованиями. Социал-демократы имеют 10 мандатов в парламенте.

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