В России обратили внимание на заявление президента США Джо Байдена о возможности вступления Украины в НАТО. Президент РФ Владимир Путин может обозначить позицию Российской Федерации.

Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в эфире «Первого канала», пишет РБК-Украина.

По его словам, ранее таких заявлений со стороны США не делалось.

— Что касается Украины, мы слышали, что гипотетически президент Байден допустил возможность вступления Украины в НАТО. При необходимости Путин обозначит позицию России, — заявил Дмитрий Песков.

Ранее в Кремле рассказали о формате переговоров президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Они могут провести разговор тет-а-тет. Также сообщалось, что продолжительность саммита РФ — США в Женеве, как планируется, составит примерно четыре-пять часов с учетом перерывов.