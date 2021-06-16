Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь считает, что попытки нардепов от «Слуги народа» отсрочить нормы языкового законодательства противоречат Конституции Украины.

Об этом он заявил в эфире «Прямого» .

— На 30-й год украинской независимости говорить об отсрочке, списав это на COVID — это не только некорректно, а это и неконституционно. Потому что Конституцией определено, что каждый гражданин Украины имеет право на получение информации и услуг на государственном языке. Кроме всего прочего, государство должно обеспечить каждого гражданина защитой его соответствующих прав, — резюмировал омбудсмен.

По его словам, сейчас в Раде есть несколько законопроектов, имеющих целью отсрочку языкового законодательства.

— Что касается истории с появлением этих законопроектов, а на самом деле их несколько — 5554 и 5554/1 — то они появились практически месяц назад, и все они как раз накануне 16 июля ... Стоит обратить внимание и на то открытое письмо вроде как к главе комитета, г Потураеву, от тех телеканалов, которые предостерегают парламентариев отсрочить двадцать третьею статью. Эти, по сути, телеканалы и являются производителями русскоязычного контента на ведущих украинских телеканалах. Но в то же время хотел бы напомнить, что пояснительная записка, прилагаемая к этому законопроекту, она так же не соответствует действительности. Вроде карантин, колоссальные потери для кинопроизводителей, — подчеркнул Тарас Креминь.

Омбудсмен отметил, что в прошлом году бел выделены соответствующие льготы, а отдельные кинопроизводители сообщили об увеличении прибыли.

— Но в 20 году в Налоговом кодексе были соответствующие изменения, которыми предоставлены налоговые льготы. Кроме всего прочего, несколько месяцев назад кинопроизводители записали открытое обращение, в котором они подчеркнули, что огромные потери они не испытали, а наоборот у них есть чрезвычайные доходы от того, что они продолжают делать, — пояснил языковой омбудсмен.

Тарас Креминь убежден, что монобольшинство нашло чисто формальные связи карантина и языкового законодательства, ведь реальных оснований для уменьшения прибыли из-за карантинных ограничений нет.

— Хочу подчеркнуть, что связь между карантином и государственным языком является банальной. Ее на самом деле нет. Кроме этого закона, предлагается еще и то, чтобы проигнорировать законы о кинематографии, а также о телевидении и радиовещании. Поэтому я как уполномоченный, который наделен государством защищать украинский язык, а также права каждого гражданина Украины, призываю народных депутатов Украины не давать голосов за такие вещи, которые будут усиливать присутствие российской пропаганды, в том числе в сериалах, в других продуктах, начиная с завтрашнего дня, — подчеркнул языковой омбудсмен.

Кроме того, Тарас Креминь призвал нардепов не поддерживать неконституционные законопроекты «слуг народа» по языковому законодательству.

— Я так понимаю, что завтра планируется продолжение рассмотрения 5554. Поэтому прошу народных депутатов не давать своих голосов и не поддерживать этот неконституционный закон, — отметил языковой омбудсмен.

Напомним, языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что две трети всех сериалов на ведущих украинских телеканалах демонстрируются на русском языке: из 43 сериалов лишь 14 изготовлены, дублированы или озвучены на украинском языке, другие 29 — на русском.