Языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что две трети всех сериалов на ведущих украинских телеканалах демонстрируются на русском языке: из 43 сериалов лишь 14 изготовлены, дублированы или озвучены на украинском языке, другие 29 — на русском.

Об этом Тарас Креминь сообщил на своей странице в Facebook.

Мониторинг провели среди пяти самых рейтинговых телевизионных каналов: 1+1, Интер, Украина, СТБ и ICTV.

— На телеканалах «Интер» и «1+1» транслируется только по одному телесериалу на украинском языке на телеканале «Украина» их только два. Это катастрофа. Поэтому имеем всеми возможными средствами защитить право десятков миллионов наших граждан смотреть фильмы на украинском телевидении на государственном языке, — сказал Тарас Креминь.

Также языковой омбудсмен отметил, что представителям телеиндустрии и депутатского корпуса, в свою очередь, заявляют о недостаточности средств и времени для озвучивания фильмов на украинский язык.

— Хотел бы подчеркнуть, что отдельные кабельные телеканалы ведущих медиа-групп уже давно ведут трансляцию сериалов на украинском языке 24 часа в сутки. И только «плохим танцорам всегда что-то мешает», — отметил Тарас Креминь.

Напомним, языковой омбудсмен Тарас Креминь стал лауреатом Всеукраинской премии имени Ивана Огиенко-2021 в области общественной, политической и духовной деятельности.