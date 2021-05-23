Языковой омбудсмен Тарас Креминь стал лауреатом Всеукраинской премии имени Ивана Огиенко-2021 в области общественной, политической и духовной деятельности.

Заседание комитета по присуждению премии состоялось в пятницу, 21 мая, в Житомирском профессиональном колледже культуры и искусств им. Ивана Огиенко, передает пресс-служба омбудсмена.

Премия имени Огиенко основана Всеукраинским обществом Ивана Огиенко, Житомирской областной государственной администрацией и советом, Национальным союзом писателей Украины, Фондом содействия развитию искусств, Всеукраинским обществом «Просвита» имени Тараса Шевченко, чтобы почтить память ученого-языковеда, писателя, переводчика, государственного и церковного деятеля, уроженца города Брусилов Житомирской области Ивана Огиенко - митрополита Илариона.

Эта премия вручается с 1995 года. За это время ее получили 110 деятелей в области литературы, культуры, искусства, науки и государства. Победителей выбирают в пяти номинациях: «Литература», «Наука», «Образование», «Искусство», «Общественная, политическая и духовная деятельность».

Напомним, языковой омбудсмен Тарас Креминь пристыдил депутатов, которые не поддержали отмену особого статуса русского языка в Николаеве.