Члены постоянной депутатской комиссии по ЖКХ Николаевского городского совета рекомендовала создание Департамента инфраструктуры.

Об этом речь шла во вторник, 15 июня, - передает корреспондент НикВести.

Предполагается, что новое структурное подразделение будет подчиняться вице-мэру, курирующему вопросы ЖКХ.

Новый департамент по первоначальному проекту должен состоять из:

управления капитального строительства и эксплуатации транспортной инфраструктуры

управление координации движения транспорта

управление земельных ресурсов и архитектуры

управление экологии

— Также этот Департамент должен заниматься вопросами благоустройства. Основные проблемы: разрушения, грязь, безалаберные следы от деятельности перемещения грузов и пассажирского транспорта, — уточнил депутат Максим Невенчанный.

Он добавил, что наработки по созданию нового структурного подразделения можно использовать при реформировании Департамента энергосбережения, а также управления транспорта.

— Соединить эти два ведомства и получить полноценный, работающий орган. Он мог бы координировать, регулировать и осуществлять строительство, эксплуатацию. Этот орган смог бы выполнять все задумки депутатского корпуса. Город сегодня не развивается, город замер. У нас есть возможность вывести город на совершенного другой уровень. Рекомендовать создание этого Департамента на базе Департамента энергетики и управления транспорта. Также направить вывод комиссии рабочей группе под руководством Дмитрия Лазарева, которая занимается структурой, — предложил Максим Невенчанный.

Ранее комиссия по ЖКХ обсудила создание Департамента инфраструктуры Николаевского горсовета.