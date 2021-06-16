Члены постоянной депутатской комиссии по ЖКХ Николаевского городского совета рекомендовала создание Департамента инфраструктуры.
Об этом речь шла во вторник, 15 июня, - передает корреспондент НикВести.
Предполагается, что новое структурное подразделение будет подчиняться вице-мэру, курирующему вопросы ЖКХ.
Новый департамент по первоначальному проекту должен состоять из:
— Также этот Департамент должен заниматься вопросами благоустройства. Основные проблемы: разрушения, грязь, безалаберные следы от деятельности перемещения грузов и пассажирского транспорта, — уточнил депутат Максим Невенчанный.
Он добавил, что наработки по созданию нового структурного подразделения можно использовать при реформировании Департамента энергосбережения, а также управления транспорта.
— Соединить эти два ведомства и получить полноценный, работающий орган. Он мог бы координировать, регулировать и осуществлять строительство, эксплуатацию. Этот орган смог бы выполнять все задумки депутатского корпуса. Город сегодня не развивается, город замер. У нас есть возможность вывести город на совершенного другой уровень. Рекомендовать создание этого Департамента на базе Департамента энергетики и управления транспорта. Также направить вывод комиссии рабочей группе под руководством Дмитрия Лазарева, которая занимается структурой, — предложил Максим Невенчанный.
Ранее комиссия по ЖКХ обсудила создание Департамента инфраструктуры Николаевского горсовета.
Члены постоянной депутатской комиссии по ЖКХ Николаевского городского совета рекомендовала создание Департамента инфраструктуры.
Об этом речь шла во вторник, 15 июня, - передает корреспондент НикВести.
Предполагается, что новое структурное подразделение будет подчиняться вице-мэру, курирующему вопросы ЖКХ.
Новый департамент по первоначальному проекту должен состоять из:
— Также этот Департамент должен заниматься вопросами благоустройства. Основные проблемы: разрушения, грязь, безалаберные следы от деятельности перемещения грузов и пассажирского транспорта, — уточнил депутат Максим Невенчанный.
Он добавил, что наработки по созданию нового структурного подразделения можно использовать при реформировании Департамента энергосбережения, а также управления транспорта.
— Соединить эти два ведомства и получить полноценный, работающий орган. Он мог бы координировать, регулировать и осуществлять строительство, эксплуатацию. Этот орган смог бы выполнять все задумки депутатского корпуса. Город сегодня не развивается, город замер. У нас есть возможность вывести город на совершенного другой уровень. Рекомендовать создание этого Департамента на базе Департамента энергетики и управления транспорта. Также направить вывод комиссии рабочей группе под руководством Дмитрия Лазарева, которая занимается структурой, — предложил Максим Невенчанный.
Ранее комиссия по ЖКХ обсудила создание Департамента инфраструктуры Николаевского горсовета.