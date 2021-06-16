Парламент в Японии утвердил закон, ужесточающий правила приобретения и использования земель вокруг объектов инфраструктуры, которые считаются жизненно важными для национальной безопасности.

Об этом передает JapanianTimes.

Правящая Либерально-демократическая партия и правительственная группа призвали к более жесткому регулированию продажи земли после случаев, когда компании, аффилированные с Китаем, начали скупать территории вокруг японских оборонных объектов.

Закон определяет земли, расположенные в пределах 1 км от объектов, как представляющие ценность для национальной безопасности, а также удаленные острова на государственной границе как районы, находящиеся под контролем правительства.

Это позволит властям собирать информацию о владельцах земли. Потенциальные покупатели также будут обязаны сообщить правительству свое имя, национальность и то, для чего они планируют использовать землю, если они переедут, чтобы приобрести участок рядом с стратегической инфраструкторой или на необитаемых удаленных приграничных островах, которые считаются особенно важными.

На юридические и физические лица, которые не выполняют распоряжения правительства или не предоставляют свою информацию до покупки, будут налагаться штрафы.

Напомним, Япония обнаружила, как минимум, 700 участников земли рядом с военными базами, которые приобрел Китай.