В Украине развитая инфраструктурная сеть, в том числе железнодорожная, автомобильных дорог, морских портов и речных терминалов, аэропортов и авиационных соединений, которая создает необходимые предпосылки для предоставления транспортных услуг и развития бизнеса. Однако, логистические эксперты достаточно сдержанно оценивают состояние развития транспортной инфраструктуры.

Об этом сообщается на сайте Европейской Бизнес Ассоциации.

В частности, согласно результатам экспертного исследования Европейской Бизнес Ассоциации «Инфраструктурный индекс», пока логистические эксперты достаточно сдержанно оценивают состояние развития транспортной инфраструктуры. Большинство, а именно 54% опрошенных, считают общее состояние инфраструктуры в Украине удовлетворительным, 35% утверждают, что оно является неудовлетворительным, и еще 11% оценивают его положительно.

Иными словами, сейчас состояние транспортной инфраструктуры Украины не в полной мере отвечает современным требованиям и реалиям ведения бизнеса, не способствует увеличению эффективности и конкурентоспособности транспортной отрасли и привлечению иностранных инвестиций.

Именно поэтому 11 июня 2021 Южноукраинский офис ЕВА совместно с Международной юридической службой «Interlegal» при поддержке «UPSS Terminals» и Николаевского судостроительного завода «Океан» провели Expert Talks в Николаеве для специалистов транспорта, портовой отрасли, морских перевозок, судостроительных и судоремонтных заводов, терминалов и операторов флота, логистических компаний и морских перевозчиков, трейдеров.

Во время мероприятия вместе с приглашенными экспертами и гостями сообщество обсудило последние изменения законодательства, ключевые тренды и перспективы развития внутренних водных путей, состояние судостроительной отрасли в Украине, защиту от действий власти в морских портах, арест судов и т.п.

Открывая мероприятие, Катерина Морозова, руководитель Южноукраинского офиса ЕВА, поделились опытом Ассоциации в направлениях реформирования морской, речной и портовой отраслей, представила участникам Стратегические документы и исследования Ассоциации, а также озвучила видение бизнеса по развитию транспортной инфраструктуры в регионе.

Во-первых, бизнес подчеркивает необходимость принятия политического решения на уровне Правительства, Мининфраструктуры и Фонда госимущества о начале приватизационных процессов во всех отечественных портах. Вторым важным шагом является совершенствование законодательства о приватизации и аренде государственного имущества, так как действующие нормативно-правовые акты содержат ряд недостатков, которые создают препятствия на пути успешного применения этих правовых инструментов для привлечения масштабных инвестиций в портовый сектор. В-третьих, в конце прошлого года состоялось принятие долгожданного отраслевого закона «О внутреннем водном транспорте».

Поэтому сейчас перед Министерством стоит не менее амбициозная задача - успеть актуализировать нормативно-правовые акты, которые должны быть приняты или изменены в связи с принятием закона. Более того, ЕВА поддерживает концессию и считает ее эффективным инструментом, а членские компании Ассоциации активно участвуют во всех концессионных тендерах. Кроме того, важным является совершенствование законодательного регулирования строительства на землях, занятых внутренними водными путями общего пользования (в целях однозначного понимания и применения этих норм, а также снижение уровня зарегулированности соответствующих процессов).

Дмитрий Фалько, секретарь Николаевского городского совета, подчеркнул актуальность проведения экспертного обсуждения «"Транспорт, перевозки, инфраструктура» в Николаеве. Ведь это дает возможность выработать новые пути развития и эффективные решения существующих проблем. По словам Дмитрия Фалько, морехозяйственный комплекс играет одну из ключевых ролей в жизни современного Николаева. Поэтому, проведение круглого стола, посвященного, в частности, портовой отрасли, является важным для города со бытием.

— Я рад, что это мероприятие проходит под эгидой ЕВА, поскольку Ассоциация - надежный партнер бизнеса в GR. Со своей стороны, хотел бы добавить, что в свое время я, как представитель «UPSS Terminals», участвовал в разработке частности Белых книг железнодорожной и портовой отраслей. И я точно знаю, что сейчас эти документы лежат на столах у должностных лиц, принимающих решения, — сказал Дмитрий Фалько и поблагодарил организаторов мероприятия за инициативу.

Артур Ницевич, партнер Международной юридической службы «Interlegal», председатель Юридического комитета Ассоциации в Одессе, рассказал о деятельности компании и напомнил участникам о том, что концепция живых встреч в регионах активно обсуждалась в ноябре 2019 на 20-летии Ассоциации в Киеве.

— Мы хотим осуществить идею децентрализации и приезжать в Николаев, Херсон и получать свежие инсайты. Мы хотим проводить конференции и семинары для местного бизнеса на достойном уровне. И сегодня мы поделимся с вами актуальными новостями транспортной отрасли и, в частности, своим опытом в решении спорных ситуаций на примере кейсов из практики. Ведь наша компания уже более 25 лет занята в сфере консалтинга и юридических услуг исключительно в отраслях транспорта, шиппинга и международной торговли. Среди наших клиентов - абсолютно все участники транспортного процесса - это и судовладельцы, и фрахтователи, и терминалы, и брокеры, и агенты. За это время мы наработали большой опыт, которым можем делиться с другими участниками рынка на регулярных мероприятиях Ассоциации в Николаеве, - подчеркнул Артур Ницевич.

Сергей Гурский, Генеральный директор Николаевского судостроительного завода «Океан» предложил участникам детально разобраться в тенденциях развития рынка судоремонта в Украине. Так, по словам господина Гурского основные участники рынка практически не участвуют в программе судоремонта государственных заказов.

— Безусловно заводы должны наращивать долю экспортных заказов, но для развития любого предприятия должна быть стабильная загрузка, которая дает возможность планировать и внедрять инновации и технологии, приводит к росту реальной заработной платы и увеличению рабочих мест на предприятиях. В последние годы украинские заводы строят мало судов, а если говорить об экспорте, так это только два завода, среди которых «Океан». Поэтому выживают верфи за счет судоремонта и непрофильной деятельности, — отметил Сергей Гурский и изложил предложения по государственной поддержке промышленности.

Так, необходимо нормализовать требования к предприятиям, которые могут подаваться на тендеры по гражданскому судоремонту, аналогично действующих сейчас для ремонта кораблей Военно-Морских Сил Украины, улучшить условия финансового кредитования судостроительных предприятий за счет государственных компенсаций или банковских гарантий и т.п.

В свою очередь, Ирина Воеводина - партнер Международной юридической службы «Interlegal» и ведущие юристы компании - Дмитрий Очколяс, Виталий Толстик, Андрей Кафтанов, Никита Кочерба - поделились полезными практическими советами по отраслевым вопросам. Среди них: арест и освобождение судов в качестве обеспечения исполнения судоремонтного контракта, защита от действий органов государственной власти в морских портах, выгоды рассмотрения дел в арбитраже МКАС, актуальные налоговые новости.

Энергичное обсуждение докладов и дальнейшее общение способствовало лучшему пониманию точек зрения на насущные вопросы и расширению деловых контактов. Как видим, бизнес ожидает необходимые изменения в направлениях развития внутренних речных перевозок, создания условий для инвестирования в портовую отрасль, включения их в наземную инфраструктуру, повышения эффективности работы портов, создания условий для развития судостроительной отрасли.

Европейская Бизнес Ассоциация выражает искреннюю благодарность всем экспертам, которые присоединились к мероприятию, чтобы открыто и профессионально поговорить о существующих проблемах и вызовах.