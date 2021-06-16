На выставке вооружений «Зброя та безпека – 2021» представители «УКРДЖЕТ» показали прототип боевого БПЛА, способного переносить авиационные бомбы, — UJ-22 Airborne.

Об этом сообщает Милитарный.

Известно, что арсенал беспилотника состоит из неконтролируемых бомб для поражения живой силы и бронетехники врага. Бомбы представляют из себя усовершенствованные 82-мм мины, адаптированные для скидывания с дрона.

Средний вес боевой машины составит 85 килограм, общая длина достигает 3,3 метров, а размах крыльев 4,5 метров. Дрон способен развивать скорость в 200 километров/час, бесперерывно находясь в воздухе до 14 часов. При этом БПЛА способен переносить до 20 килограмм полезного груза.

Кроме боеприпасов беспилотный аппарат может использовать фотоаппарат и оптико-электронную станцию.

Управление БПЛА и полезной нагрузкой осуществляться в автоматическом, полуавтоматическом и ручном режимах.

Управление комплексом выполняют два человека — пилот и оператор полезной нагрузки.

Напомним, украинские разработчики рассказали о первых подробностях разработки БПЛА ACE ONE, который сможет поражать цели в воздухе и на земле.