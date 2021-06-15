Украинские разработчики рассказали о первых подробностях разработки БПЛА ACE ONE, который сможет поражать цели в воздухе и на земле.
Об этом сообщает Милитарный.
Разработкой конкурента турецких дронов занимается Международная компания ACE.
Технические характеристики боевой машины:
При этом беспилотник сконструирован таким образом, что он может нести ракеты как класса «воздух-воздух», так и «воздух-земля». Разработчики заверяют, что при создании БПЛА ориентировались на лучшие образцы западной инженерной мысли и перенимали от них успешные решения.
Возглавил проект экс-президент ГП «Антонов» Александр Лось.
Ранее сообщалось, что в прошлом году в Ливии военный БПЛА ликвидировал вооруженного комбатанта без прямого распоряжения человека.
Украинские разработчики рассказали о первых подробностях разработки БПЛА ACE ONE, который сможет поражать цели в воздухе и на земле.
Об этом сообщает Милитарный.
Разработкой конкурента турецких дронов занимается Международная компания ACE.
Технические характеристики боевой машины:
При этом беспилотник сконструирован таким образом, что он может нести ракеты как класса «воздух-воздух», так и «воздух-земля». Разработчики заверяют, что при создании БПЛА ориентировались на лучшие образцы западной инженерной мысли и перенимали от них успешные решения.
Возглавил проект экс-президент ГП «Антонов» Александр Лось.
Ранее сообщалось, что в прошлом году в Ливии военный БПЛА ликвидировал вооруженного комбатанта без прямого распоряжения человека.