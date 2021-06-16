Севернокорейский диктатор Ким Чен Ын признал, что ситуация с питанием в стране обстоит плохо, однако призвал граждан дождаться разрешения проблемы нехватки продовольствия.

Об этом передает информационное агентство YonHap.

По сообщению официального информационного агентства KCNA, Ким Чен Ын сказал, что общая экономика улучшилась в первой половине года, но продуктов питания по-прежнему не хватает. По словам Ким Чен Ына, это лишь звено из ряда отклонений.

— Ситуация с продуктами питания в настоящее время становится напряженной, поскольку сельскохозяйственный сектор не смог выполнить план по производству зерна из-за ущерба, нанесенного тайфуном в прошлом году, — списал он дефицит еды на погоду.

Он призвала к шагам по минимизации воздействия стихийных бедствий, чтобы увеличить количество еды в стране.

Северная Корея официально не подтвердила ни одного случая COVID-19. При этом в стране ввели строгие антивирусные меры, включая закрытие границ и ограничения на поездки внутри страны.

Напомним, cевернокорейский диктатор Ким Чен Ын назвал модное в Южной Корее направление в музыке k-pop «злокачественной опухолью», портящей «одежду, прически, речи, поведение молодых северокорейцев».