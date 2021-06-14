Севернокорейский диктатор Ким Чен Ын назвал модное в Южной Корее направление в музыке k-pop «злокачественной опухолью», портящей «одежду, прически, речи, поведение молодых северокорейцев». Государственные СМИ начали вторить ему, предупреждая, что, если власти не запретят «фривольную музыку», Северная Корея «рухнет, как мокрая стена».

Об этом пишет JapanianTimes.

Южнокорейская поп-музыка набрала сотни миллионов поклонников по всему миру за последнюю декаду, влияние стали замечать и в Северной Корее, где местные подростки заинтересовались мировым трендом. В ответ Ким Чен Ын объявил волну запретов, которая призвана якобы остановить распространение популярных песен.

В последние месяцы почти не проходит и дня, чтобы Ким или государственные СМИ не критиковали «антисоциалистические и несоциалистические» влияния, распространяющиеся в его стране, особенно южнокорейские фильмы, корейские драмы и k-pop.

В попытке восстановить контроль над умами нового поколения Ким Чен Ын приказал своему правительству пресечь культурное вторжение.

— Молодые северокорейцы думают, что они ничем не обязаны Ким Чен Ыну. Он должен восстановить свой идеологический контроль над молодежью, если он не хочет потерять основу для будущего династического правления его семьи, — делает выводы Чон Гван Ир, перебежчик с Севера, который управляет сетью, переправляющей диски с k-pop в Северную Корею.

По последним данным из изолированного государства, в декабре 2020 года Северная Корея приняла новый закон. Он предусматривает от 5 до 15 лет трудовых лагерей для людей, которые смотрят или владеют южнокорейскими развлечениями, в том числе музыкой или фильмами.

Те, кто передает материалы в руки северокорейцев, могут столкнуться с еще более суровым наказанием, включая смертную казнь. Новый закон также предусматривает до двух лет каторжных работ для тех, кто «говорит, пишет или поет в южнокорейском стиле».

Напомним, cевернокорейский диктатор Ким Чен Ын не появлялся на публике с 6 мая. Южнокорейские источники подсчитали, что глава КНДР «‎не светился» уже 24 дня, что стало рекордным количеством дней пропажи за 2021 год.