Каждый регион Беларуси должен быть готов провести мобилизацию в короткий срок.

Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече по вопросам территориальной обороны, передает Укринформ со ссылкой на БЕЛТА.

— Нам самим на местах, председателям райисполкомов и облисполкомов, надо научиться воевать. Надо знать свои объекты, которые вы будете охранять, — подчеркнул он.

Также руководители на местах должны обеспечить быструю мобилизацию граждан, подлежащих мобилизации.

— Вы должны знать, где они находятся, чтобы не 5-6 месяцев мы их отмобилизовывали, а, если нужно, подняли по тревоге и в течение суток они приехали к вам, — сказал Александр Лукашенко.

Он также затронул тему обеспеченности транспортными средствами во время мобилизации.

— Все руководители предприятий, где эта техника сосредоточена, в мирное время должны знать, что эта техника подлежит мобилизации. Словом, в любой момент приехали, подняли по тревоге, трое суток - и все на местах, охраняют те объекты, которые нужно здесь охранять. К этому в стране все должны готовиться после сегодняшнего мероприятия, — подытожил Александр Лукашенко.

Как сообщалось, в Беларуси с августа 2020 года продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко.

Ранее сообщалось, пропагандистские СМИ Беларуси показали новые фрагменты так называемого интервью с оппозиционером Романом Протасевичем, которого задержали после принудительной посадки самолета в Минске.