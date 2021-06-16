Мать бывшего редактора оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича Наталья уверена, что он вынужденно принимал участие в брифинге МИД Беларуси.

Об этом пишет DW.

— Он надел на себя маску, чтобы спасти себя, а также жизнь своей девушки, — говорит Наталья Протасевич.

По словам Натальи Протасевич, ее сын находился под психологическим давлением и «выглядел подавленным, нервно моргал».

Родители журналиста Наталья и Дмитрий Протасевич находятся в Польше.

14 сентября бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич, задержанный в Беларуси, на пресс-конференции, организованной белорусскими силовиками, заявил, что в СИЗО его никто не бил и чувствует он себя хорошо.