Правительство Украины в ходе заседания в среду утвердило новые дорожные знаки, которые обозначают опасность в связи с минами и взрывчатыми веществами.

Об этом сообщает Страна 16 июня.

— Размер такого информационного щита должен составлять 70 на 140 сантиметров. Оформление следующее – на белом фоне в центре красный квадрат с черепом и скрещенными костями и предупреждением «Внимание! Мины» или «Осторожно! Мины! – говорится в сообщении.

Также на щите должно быть предупреждение «Не покидайте дорогу! Территория вдоль дороги заминирована!». А также информация, куда нужно сообщать в случае опасности – по номеру 101.

Ранее в Харькове появился дорожный знак Парковка для оленей. Это произошло из-за того, что возле Сумского рынка почти каждый день водители оставляют свои автомобили и загораживают проезд трамваям.

Напомним, житель одного из сел Николаевской области использовал взрывоопасный предмет в домашнем обиходе.