В Женеве в среду, 16 июня, завершен первый раунд переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет Интерфакс.

Согласно графику, встреча должна была продолжаться 75 минут, но продлилась почти на полчаса дольше.

После паузы должен начаться второй раунд переговоров в расширенном составе.

Далее после «перерыва на чай» состоится третий раунд переговоров.

Завершится саммит отдельными пресс-конференциями президентов.

Корреспонденты СNN отмечают, что Джо Байден однажды улыбнулся, когда Путин говорил, но лидеры США и РФ сидели в основном с каменными лицами. Они обменялись редкими взглядами, при этом Путин уткнул взгляд вниз и сутулился в кресле.

После этого большинство репортеров выпроводили за дверь и переговоры перешли в закрытый режим.

Ранее сообщалось, что в день встречи президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным жителей Женевы просят работать из дома. И ограничить передвижение по городу.