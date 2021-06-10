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В день встречи президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным жителей Женевы просят работать из дома. И ограничить передвижение по городу.
Об этом пишет местное издание The Local.
Власти призвали людей работать из дома и по возможности избегать поездок.
— Государственный совет призывает всех к ответственности и пониманию, чтобы это важное событие могло пройти в прекрасных условиях, в женевских традициях уважения, приветствия и диалога, - говорится в заявлении государственного совета Женевы.
Кроме того, власти уже опубликовали информацию и карту, на которой указана закрытая для передвижения автомобилей и людей зона безопасности. В нее вошел весь парк Ла Гранж, парк О-Вив, одноименный пляж. Закрыты также расположенные близ места проведения саммита набережные Женевы, часть акватории Женевского озера.
Напомним, ранее сообщалось, что в Женеве ввели запрет на полеты дронов над городом и всей территорией кантона в связи со встречей Байдена и Путина.
В день встречи президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным жителей Женевы просят работать из дома. И ограничить передвижение по городу.
Об этом пишет местное издание The Local.
Власти призвали людей работать из дома и по возможности избегать поездок.
— Государственный совет призывает всех к ответственности и пониманию, чтобы это важное событие могло пройти в прекрасных условиях, в женевских традициях уважения, приветствия и диалога, - говорится в заявлении государственного совета Женевы.
Кроме того, власти уже опубликовали информацию и карту, на которой указана закрытая для передвижения автомобилей и людей зона безопасности. В нее вошел весь парк Ла Гранж, парк О-Вив, одноименный пляж. Закрыты также расположенные близ места проведения саммита набережные Женевы, часть акватории Женевского озера.
Напомним, ранее сообщалось, что в Женеве ввели запрет на полеты дронов над городом и всей территорией кантона в связи со встречей Байдена и Путина.