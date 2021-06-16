Бывший судья Николай Чаус записал новое видеообращение.

Видео Чаус опубликовал в своем Телеграм-канале.

— Я, не смотря на множество комментариев, жив, здоров и чувствую себя хорошо, - сообщил Николай Чаус.

Также в своем видеоролике Николай Чаус обратился к своей жене и рассказал о своем уголовном деле.

В частности, Николай Чаус заявил, что ни он ни его родственники не имеют в Киеве и за его пределами никаких огородов.

Напомним, 3 апреля стало известно о похищении Чауса. Группа неизвестных вооруженных мужчин похитили его в центре Кишинева. С тех пор его похитители не выходили на связь с требованиями. При этом одного из них удалось задержать.

Также СМИ сообщали, что судью Чауса могли вывезти четыре украинца. Были названы их имена.

Напомним, юрист пропавшего киевского судьи Николая Чауса Александр Вишневый уверен, что украинские спецслужбы причастны к исчезновению его клиента.

Министерство иностранных дел Молдовы направило ноту посольству Украины в Кишиневе из-за похищения судьи Николая Чауса, в которой просит снять иммунитет с военного атташе украинского посольства.

Как известно, 9 августа 2016 года детективы Национального антикоррупционного бюро разоблачили Чауса при получении взятки в 150 тысяч долларов, он прятал деньги в банке.

Уже 11 августа судье Николае Чаусу сообщено о подозрении. Сразу арестовать судью не удалось из-за судейского иммунитета.

Только 6 сентября Верховная Рада проголосовала за арест судьи.

Однако в тот же день стало известно, что Чаус сбежал. Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что Николай Чаус находится в оккупированном Крыму.