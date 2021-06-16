Чехия не позволит компаниям из Китая и России подавать свои заявки на тендер по расширению АЭС «Дукованы».

Об этом пишет чешское агентство СТК.

Парламент Чехии постановил не привлекать к работам на АЭС Дукованы поставщиков из РФ и Китая. Вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек высказали свое одобрение подобной мере.

При этом государственная корпорация РФ «Росатом» высказывала свое желание на участие в конкурсе на строительство блоков для АЭС, однако после разоблачения Чепиги и Мишкина чешская сторона изменила планы.

Ранее сообщалось, что в ответ на информацию о причастности сотрудников российских спецслужб к взрывам на военном складе во Врбетице в 2014 году Чехия может не допустить «Росатом» к совместному проекту.