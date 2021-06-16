Так называемая «генпрокуратура ЛНР» огласила, что ей удалось получить «доказательства», что редактор telegram-канала Nexta Роман Протасевич якобы причастен к убийству мирных жителей на Донбасее.

Об этом пишет российское информагентство ТАСС.

Террорист и по совместительству «генпрокурор» бандформирования «ЛНР» Сергей Горенко рассказал, что во-время «следственных действий в Беларуси» ему и его подчиненным удалось установить факт службы Протасевича в добровольческом батальоне «Азов».

— В результате проведенной работы ... удалось получить достаточные неопровержимые доказательства причастности фигуранта к деятельности запрещенной в «ЛНР» националистической проукраинского группировки «Азов», — цитирует агенство речь боевика.

Так называемые следователи «ЛНР» также заявили, что у них есть неопровержимые факты того, что Протасевич причастен к убийствам на Донбассе в 2014-2015 годах.

Ранее сообщалось, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил в Минск террористов так называемых «Л/ДНР», чтобы они поприсутствовали на допросе Романа Протасевича якобы из-за его неподтвержденной службы в добровольческом батальоне «Азов».