По результатам второй фазы промежуточных испытаний вакцина от коронавируса CVnCoV немецкого производителя CureVac не достигла ожидаемых результатов эффективности.

Об этом сообщает пресс-служба биофармацевтической компании.

— В беспрецедентных до сегодняшнего дня условиях, связанных с наличием как минимум 13 вариантов вируса, в группе участников испытаний по результатам промежуточного анализа была выявлена предварительная эффективность в 47% по отношению к заболеванию COVID-19 всех уровней тяжести. Таким образом, статистически вакцина-кандидат не выполнила критериев для признания испытаний успешными, — говорится в документе.

По данным CureVac, первые промежуточные анализы показали, что эффективность вакцины зависит от возраста участников испытаний и штаммов вируса.

— В связи с наличием большого числа вариантов вируса очень важно вести разработку вакцин второго поколения, поскольку новые варианты возникают снова и снова, — подчеркнул в этой связи глава CureVac Франц-Вернер Хас.

Вторая фаза промежуточных испытаний вакцины-кандидата от CureVac проходила в нескольких странах, в ней участвовали 40 тысяч добровольцев.

ВОЗ рекомендует использовать вакцины с эффективностью выше 50%.

Напомним, вакцина от коронавируса Novavax показала эффективность 96,4% против исходного варианта коронавируса. На 86,3% она эффективна против британского штамма.