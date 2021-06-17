Министерство здравоохранения Австралии запретило использование вакцины AstraZeneca среди лиц моложе 60 лет.
Об этом сообщает Reuters.
Это связано со всплеском возникновения тромбов у тех, кто уже получил прививку.
По информации СМИ, Австралия использовала 3,3 миллиона доз вакцины AstraZeneca. После чего, у 60 человек было обнаружено возникновение тромбов и зафиксировано два летальных случая.
— Правительство ставит безопасность превыше всего, — сказал журналистам глава Минздрава Грег Хант.
Он добавил, что на сегодня регистрируется все больше случаев возникновения синдрома тромбоцитопении после прививки препаратом AstraZeneca среди лиц в возрастной группе 50-59 лет.
Напомним, что в апреле в Австралии обнаружили случай тромбоза после вакцины AstraZeneca. Там заболевания зафиксировали у 40-летней женщины.
Ранее НикВести сообщали, что в Украину прибыла произведенная в Южной Корее партия вакцины AstraZeneca-SKBio от COVID-19 в количестве 367,2 тысячи доз, которую доставили ЮНИСЕФ совместно с ВОЗ в рамках механизма COVAX.
Министерство здравоохранения Австралии запретило использование вакцины AstraZeneca среди лиц моложе 60 лет.
Об этом сообщает Reuters.
Это связано со всплеском возникновения тромбов у тех, кто уже получил прививку.
По информации СМИ, Австралия использовала 3,3 миллиона доз вакцины AstraZeneca. После чего, у 60 человек было обнаружено возникновение тромбов и зафиксировано два летальных случая.
— Правительство ставит безопасность превыше всего, — сказал журналистам глава Минздрава Грег Хант.
Он добавил, что на сегодня регистрируется все больше случаев возникновения синдрома тромбоцитопении после прививки препаратом AstraZeneca среди лиц в возрастной группе 50-59 лет.
Напомним, что в апреле в Австралии обнаружили случай тромбоза после вакцины AstraZeneca. Там заболевания зафиксировали у 40-летней женщины.
Ранее НикВести сообщали, что в Украину прибыла произведенная в Южной Корее партия вакцины AstraZeneca-SKBio от COVID-19 в количестве 367,2 тысячи доз, которую доставили ЮНИСЕФ совместно с ВОЗ в рамках механизма COVAX.