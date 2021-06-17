В Мариуполе хотят установить систему противовоздушной обороны, которая будет работать по принципу израильской системы ПВО «Железный купол».

Об этом рассказал заместитель мэра города Сергей Захаров.

Израильский опыт хотят перенять для восстановления работы аэропорта, который находится в десятках километрах от линии фронта.

— Такую практику можем перенять и мы. У нас уже есть наработки в этой плоскости, и мы осознаем, какие шаги необходимо предпринять, — отметил Сергей Захаров.

Cогласно его утверждениям, город уже ожидает делегацию специалистов из Израиля для оценки стоимости оборонного проекта.

— Город уже связался с израильской компанией, которая занимается безопасностью, специалисты должны приехать в конце июня и мы обсудим возможность установки системы в Мариуполе. Мы детально изучаем данный вопрос и находимся в тесном диалоге, — рассказал помощник городского главы.

Напомним, Армия обороны Израиля развернула систему противоракетной обороны «Железный купол» по всей стране. Повышенные меры безопасности вызваны возможной эскалацией на фоне запланированного марша евреев через Старый город в Иерусалиме.