Правительство Болгарии отправило в отставку главу Госразведки Атанаса Атанасова из-за скандала с прослушкой оппозиционных политиков сотрудниками силовых ведомств. Он считает такой решение политически мотивированным и проявлением «высших форм демагогии и популизма».

Об принудительной отставке пишет портал Bgnes.

Правительство единогласно приняло решение об увольнении главы разведки, потому что его ведомство было замешано в слежке за политиками оппозиционного толка.

Экс-глава разведки уверен в том, что за его снятием с поста стоят российские спецслужбы, которые скоординировались c «одним влиятельным бизнесменом».

— Успешная работа служб против злонамеренного российского влияния, я имею в виду российские спецслужбы, это основная причина смены руководящего состава служб в нашей стране, —- утверждает Атанас Атанасов.

Напомним, болгарские силовые ведомства участвовали в прослушке разговоров оппозиционных политиков, эту информацию подтверждал и временный премьер-министр страны Стефан Янев. Теперь внеправительственные силы протестуют против поспешного расследования и требуют тщательного изучения факта злоупотребления полномочиями полицией и разведкой.