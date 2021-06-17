В бюджете Николаевской области пока не предусмотрели 9 миллионов гривен на выплату стипендий студентам профессионально-технических учебных учреждений — училищ, колледжей и лицеев.

Об этом сказал замглавы облсовета Владимир Фроленко на сессии в четверг, 17 июня, передает корреспондент НикВести.

Также он сказал, что не хватает средств на зарплаты учителям в специальных школах-интернатах.

— Не заложено 9 миллионов гривен на стипендии. Чем это может обернуться для департамента образования? Просто вовремя не было подано проект бюджета на этот год? Такая же ситуация с выплатой зарплат учителям специальных школ-интернатов, — сказал он.

Профильный вице-губернатор Александр Трайтли отметил, что денег пока нет, а департамент образования занимается их поиском.

— Недостаток финансовых ресурсов есть всегда. Это вопрос не одного дня. Насколько я знаю, мне сегодня директор департамента образования доложил, департамент выискивает средства в рамках своих финансовых возможностей. Мы проводили совещание с профильным заместителем, согласовали эти позиции. Если будет соответствующий дополнительный ресурс, мы вынесем это на ваше рассмотрение, чтобы удовлетворить потребность образовательной отрасли, — пояснил Александр Трайтли.

Ранее сообщалось, что на то, чтобы ликвидировать все недостатки в системе пожарной безопасности образовательных учреждений областного подчинения нужно около 30 миллионов гривен.