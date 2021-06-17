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Депутаты Николаевского областного совета от партии «Слуга Народа» единогласно проголосовали за перераспределение областного бюджета.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной организации политической партии «Слуга Народа».
В целом, «за» перераспределение проголосовали 52 депутата, «против» — 0, воздержались — 0, не голосовали — 4.
Изменения в бюджет, в частности, предусматривают увеличение объема субвенций из госбюджета на сумму 154 миллиона 47 тысяч гривен. Указанные средства будут направлены на:
Кроме того, из остатка целевого фонда охраны окружающей природной среды распределены 500 тысяч гривен на:
По информации Николаевской областной организации политической партии «Слуга Народа».
Депутаты Николаевского областного совета от партии «Слуга Народа» единогласно проголосовали за перераспределение областного бюджета.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной организации политической партии «Слуга Народа».
В целом, «за» перераспределение проголосовали 52 депутата, «против» — 0, воздержались — 0, не голосовали — 4.
Изменения в бюджет, в частности, предусматривают увеличение объема субвенций из госбюджета на сумму 154 миллиона 47 тысяч гривен. Указанные средства будут направлены на:
Кроме того, из остатка целевого фонда охраны окружающей природной среды распределены 500 тысяч гривен на:
По информации Николаевской областной организации политической партии «Слуга Народа».