Депутаты Николаевского областного совета от партии «Слуга Народа» единогласно проголосовали за перераспределение областного бюджета.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной организации политической партии «Слуга Народа».

В целом, «за» перераспределение проголосовали 52 депутата, «против» — 0, воздержались — 0, не голосовали — 4.

Изменения в бюджет, в частности, предусматривают увеличение объема субвенций из госбюджета на сумму 154 миллиона 47 тысяч гривен. Указанные средства будут направлены на:

покупку кислородных концентраторов для Николаевской областной базы специального медицинского снабжения;

лечение инсулином больных сахарным диабетом и несахарным диабетом — десмопрессином в КНП «Николаевский областной центр общественного здоровья»;

закупку рентгеновского терапевтического аппарата Т-200 для «Николаевского областного центра онкологии»;

борьбу с коронавируса и его последствиями во время учебного процесса в школах Николаевщины;

на строительство, ремонт и содержание дорог в Николаевской области.

Кроме того, из остатка целевого фонда охраны окружающей природной среды распределены 500 тысяч гривен на:

мероприятия по экологическому образованию во время летнего лагеря на территории нацпарка «Бугский Гард» или «Белобережье Святослава» (тематические мероприятия, тренинги, эко-игры);

покупку автотранспорта и противопожарной техники для региональных ландшафтных парков;

закупку двух квадрокоптеров для контроля за соблюдением норм природоохранного законодательства в сфере обращения с отходами и недропользования.

По информации Николаевской областной организации политической партии «Слуга Народа».