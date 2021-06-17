Кабинет Министров Украины утвердил концепцию развития «Президентского университета».
Об этом сообщается на сайте МОН.
Проектом предлагается создать университет, сочетающий высококачественное образование, современные исследования и инновационную деятельность путем интеграции с академической наукой высокого уровня, высокотехнологичными компаниями (концепция «треугольника знаний») как пилотного проекта для обеспечения научных учреждений, государственных органов и инновационного бизнеса молодыми специалистами с высоким уровнем подготовки.
Концепция преследует достижение таких стратегических целей:
В университете планируется готовить специалистов и проводить исследования по следующим направлениям:
На территории будущего университета предлагается разместить новые учебно-лабораторные корпуса, исследовательский центр, клинику, бизнес-центр, объекты социальной сферы, а также зону рекреации и спорта.
Напомним, в скором времени в в Украине откроется новый университет, в котором будут обучать профессиям, связанным с кибербезопасностью. Учебное заведение будет готовить специалистов по борьбе и противодействию киберугрозам.
Кабинет Министров Украины утвердил концепцию развития «Президентского университета».
Об этом сообщается на сайте МОН.
Проектом предлагается создать университет, сочетающий высококачественное образование, современные исследования и инновационную деятельность путем интеграции с академической наукой высокого уровня, высокотехнологичными компаниями (концепция «треугольника знаний») как пилотного проекта для обеспечения научных учреждений, государственных органов и инновационного бизнеса молодыми специалистами с высоким уровнем подготовки.
Концепция преследует достижение таких стратегических целей:
В университете планируется готовить специалистов и проводить исследования по следующим направлениям:
На территории будущего университета предлагается разместить новые учебно-лабораторные корпуса, исследовательский центр, клинику, бизнес-центр, объекты социальной сферы, а также зону рекреации и спорта.
Напомним, в скором времени в в Украине откроется новый университет, в котором будут обучать профессиям, связанным с кибербезопасностью. Учебное заведение будет готовить специалистов по борьбе и противодействию киберугрозам.