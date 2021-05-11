В скором времени в в Украине откроется новый университет, в котором будут обучать профессиям, связанным с кибербезопасностью. Учебное заведение будет готовить специалистов по борьбе и противодействию киберугрозам.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами после после выступления на Всеукраинском форуме «Украина 30», передает Страна.ua.

— Мы будем открывать новый мощный университет, презентация его практически готова. Университет, в котором будут именно такие профессии, связанные с кибербезопасностью страны, людей. Кибербезопасность — один из главных факультетов этого университета. Мы будем отбирать лучших детей, будем давать очень высокие стипендии, — сказал глава государства.

Владимир Зеленский добавил, что в университете будут построены современные лаборатории, киберцентры и биохимические центры. В учебном заведении будут серьезно подходить у отбору преподавательского состава, в том числе, привлекут и иностранных специалистов.

Напомним, совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил выделение 200 миллионов долларов на улучшение эффективности, качества и прозрачности системы высшего образования в Украине.