Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил выделение 200 миллионов долларов на улучшение эффективности, качества и прозрачности системы высшего образования в Украине.

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

— Проект — совершенствование высшего образования в Украине ради результатов — будет способствовать улучшению качества в сфере высшего образования, повышению уровня ее соответствия потребностям рынка труда, устойчивости образовательной системы и непрерывности учебного процесса в ситуации пандемии COVID-19, — говорится в пресс-релизе ВБ.

Так, прежде всего финансы будут выделены на модернизацию вузов и научно-исследовательских лабораторий; цифровую инфраструктуру для организации обучения в вузах для обеспечения непрерывности учебного процесса с помощью методов дистанционного обучения; поддержание устойчивости системы и управление изменениями в долгосрочной перспективе.

Также планируется модернизация Автоматизированной системы управления высшим образованием, введение Национального опроса студентов и Единой информационной системы по финансированию исследовательской деятельности вузов на конкурентной основе.

Проект будет внедряться в течение пяти лет. Также ВБ настаивает на сокращении учебных заведений Украины на 25%.

Напомним, Николаевский национальный аграрный университет по количеству аттестованных научных направлений, отнесенных к категории А и Б, вошел в восьмерку лидеров в Украине среди 135 вузов, которые подавали заявку на аттестацию.